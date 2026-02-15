Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Il Como cade contro la Fiorentina L’Atalanta passa in casa della Lazio All’Inter il Derby d’Italia

La Fiorentina ha battuto il Como, causando la sconfitta della squadra lombarda. Nel frattempo, l’Atalanta ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la Lazio. L’Inter ha invece vinto il Derby d’Italia contro la Juventus. La giornata di Serie A si è aperta con queste sfide decisive, che cambiano la classifica e il morale delle squadre coinvolte.

