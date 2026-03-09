Durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro in Brasile si è verificata una violenta rissa che ha portato all'espulsione di 23 giocatori. La situazione è degenerata negli ultimi minuti, con la polizia che è intervenuta direttamente in campo per sedare gli scontri tra i calciatori e i tifosi presenti. L’episodio ha causato grande scompiglio e interruzioni durante la gara.

In Brasile l’hanno rinominata “la rissa del secolo”. Botte da orbi, scene da saloon. Tutti contro tutti, calci, pugni e chi più ne ha più ne metta. Il derby tra Cruzeiro e Atletico Mineiro è finito con 23 espulsi, una riga mai vista. Tanto che è dovuta intervenire la polizia militare. In palio c’era la finale del Campeonato Mineiro: la tensione era alle stelle, ma al novantesimo si è andati decisamente oltre. Un contrasto tra l'attaccante del Cruzeiro Christian e il portiere ospite Everson ha innescato il caos e dato il via alla scazzottata. E la rissa è già da record. È infatti la gara con più espulsi nella storia del calcio brasiliano. È stato battuto il primato precedente di 22 espulsi, in Portuguesa-Botafogo, nel torneo Rio-San Paolo, che resisteva addirittura dal 1954. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rissa del secolo in Brasile: Cruzeiro-Atletico Mineiro finisce con 23 espulsi!

