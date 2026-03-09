Mano Ricci Cesari spiazza tutti | È sudditanza psicologica nei confronti di Doveri La spiegazione dell’episodio!

Graziano Cesari ha commentato un episodio da moviola nel finale del derby Milan-Inter, suscitando sorpresa tra gli spettatori. Ricci ha spiegato che si trattava di una situazione caratterizzata da una sorta di sudditanza psicologica nei confronti di Doveri. La discussione si è concentrata su quanto accaduto durante le fasi decisive del match, con Cesari che ha fornito la propria interpretazione.

