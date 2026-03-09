Rifiuti speciali e registro RENTRI tutti gli articoli e i documenti da scaricare in arrivo per gestire senza errori

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con un decreto e si occupa di raccogliere tutti gli articoli e i documenti necessari per la gestione corretta dei rifiuti speciali. Nei prossimi giorni saranno disponibili i materiali da scaricare, utili per rispettare le norme e evitare errori nel procedimento di tracciabilità.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema “solo tecnico”: è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti in arrivo: regolamento da scaricare, vademecum, esempio di progetto formativoDocumenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di...

WEBINAR FIR digitale (xFIR) dal 13 febbraio 2026: Guida Pratica

Una raccolta di contenuti su Rifiuti speciali

Temi più discussi: RENTRI dopo il 13 febbraio 2026: cosa è cambiato e perché la conservazione digitale è diventata centrale; MUD 2026: il modulo e le regole per l’invio; RENTRI 2026: il Milleproroghe rinvia il FIR digitale al 15 settembre e differisce le sanzioni; Sfalci e potature sono rifiuti urbani, non sottoprodotti: ecco cosa cambia in 7 punti.

Rifiuti, per il recupero degli speciali record del 73%. In calo conferimento in discaricaCresce la produzione di rifiuti speciali, sale il volume e la percentuale del recupero che raggiunge la soglia record del 73% e diminuisce il conferimento in discarica. Sono i numeri descritti nel ... ilsole24ore.com

Terra dei Fuochi, la mappa degli illeciti: aziende abusive, rifiuti speciali e lavoro neroTerra dei Fuochi, aziende abusive, rifiuti speciali e lavoro nero: 5 arresti, 146 denunce e 950mila euro di sanzioni ... ilgiornalelocale.it

Gestiva rifiuti speciali e pericolosi senza alcun permesso: sequestrata discarica abusiva Operazione dei carabinieri di Pabillonis nel centro abitato - facebook.com facebook

Abbandono di rifiuti speciali, denunciato amministratore di una ditta. Trovato un metro cubo di rifiuti dai Carabinieri nel Fermano #ANSA x.com