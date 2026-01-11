Lugo nuovi faretti per l’arco di Santa Maria in Fabriago

A Lugo, giovedì 8 gennaio, sono stati installati e inaugurati i nuovi faretti di illuminazione dell’arco di Santa Maria in Fabriago, situato all’ingresso di via del Castello dalla provinciale Bastia. Questo intervento mira a migliorare la visibilità e la fruibilità dell’area, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale. La modifica rappresenta un intervento semplice ma importante per la sicurezza e l’estetica del sito.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 gennaio sono stati inaugurati i nuovi faretti di illuminazione dell’arco che sorge all’imbocco di via del Castello dalla provinciale Bastia a Santa Maria in Fabriago. L’intervento è stato possibile grazie a una donazione del Rotary Club di Lugo (che era già. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

