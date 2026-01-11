Lugo nuovi faretti per l’arco di Santa Maria in Fabriago
A Lugo, giovedì 8 gennaio, sono stati installati e inaugurati i nuovi faretti di illuminazione dell’arco di Santa Maria in Fabriago, situato all’ingresso di via del Castello dalla provinciale Bastia. Questo intervento mira a migliorare la visibilità e la fruibilità dell’area, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale. La modifica rappresenta un intervento semplice ma importante per la sicurezza e l’estetica del sito.
Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 gennaio sono stati inaugurati i nuovi faretti di illuminazione dell’arco che sorge all’imbocco di via del Castello dalla provinciale Bastia a Santa Maria in Fabriago. L’intervento è stato possibile grazie a una donazione del Rotary Club di Lugo (che era già. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Grande successo per il concerto nella chiesa di Santa Maria dell'Arco
Leggi anche: Auto sul marciapiede e passo carrabile bloccato in via Santa Maria dell’Arco: l’inciviltà che diventa ostacolo per tutti
Lugo: nuovi faretti per l’arco di Santa Maria in Fabriago - La ditta Bedeschi di Lugo, che ha effettuato i lavori, ha anche sistemato gratuitamente una parte dei muri, da tempo deteriorati, al di sotto dell’arco, in modo da migliorare l’aspetto dell’intera ... ravenna24ore.it
Lugo: nuovi faretti per l’arco di Santa Maria in Fabriago x.com
FINE SETTIMANA DI CIRCO AL PAVAGLIONE CON “LUGO SOGNA” Prosegue al Pavaglione il festival “Lugo Sogna”, con nuovi appuntamenti aperti a famiglie e appassionati. Oggi alle 16 va in scena "Eccezione", spettacolo del MagdaClan che unisce acrob - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.