Il 8 marzo 2026, a Reggio Emilia, diverse centinaia di persone si sono radunate in piazza per partecipare allo sciopero transfemminista. La manifestazione è durata diverse ore e ha coinvolto attivisti, lavoratori e cittadini che hanno espresso il loro dissenso contro il sistema patriarcale. La protesta si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di gruppi organizzati e singoli partecipanti.

La piazza di Reggio Emilia ha urlato contro il sistema patriarcale durante la mobilitazione dell’8 marzo 2026. Centinaia di persone hanno fatto sentire tamburi e cori per chiedere uno sciopero totale che tocchi sia il lavoro produttivo che quello riproduttivo. Il movimento transfemminista ha trasformato le strade del centro in un teatro di protesta, gridando contro la violenza strutturale e contro leggi di bilancio che soffocano l’autodeterminazione femminile. Il corteo è partito da Piazza Martiri del 7 Luglio alle 17:30, attraversando il cuore della città fino a piazzale Marconi. La protesta non si limita alla cronaca locale ma si inserisce in una rete globale di lotta, collegando le istanze reggiane con quelle delle donne in Palestina, Ucraina e Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 8 marzo 2026, lo sciopero transfemminista scoppia

