Rinnovo Maignan al Milan ottimismo diffuso Il portiere sempre più immerso nel progetto

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai vicino, con un clima di ottimismo tra le parti. Il portiere, nato nel 1995 e attualmente capitano del club, è sempre più integrato nel progetto rossonero. Il contratto in scadenza il 30 giugno si inserisce in un percorso di consolidamento della squadra, sottolineando l'importanza del suo ruolo nel club.

Mike Maignan, classe 1995, portiere e capitano del Milan, si avvicina sensibilmente al rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, in scadenza il 30 giugno. Non c'è ancora la fumata bianca, ma la strada è quella giusta. Le ultime news Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, si stanno dissolvendo le nubi sul futuro di Mike Maignan, sempre più vicino a firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno. Non è ancora arrivato il momento della fumata bianca, ma l'ex Lille e PSG dovrebbe essere l'estremo difensore titolare del Diavolo anche nei prossimi anni.

