Referendum scende in campo il comitato del Sì
Sabato al Minerva si terrà un incontro promosso da Noi Moderati, sezione provinciale, dedicato al referendum sulla giustizia. Il comitato del Sì si presenterà con una serie di interventi rivolti a discutere i contenuti della consultazione popolare. L'appuntamento si rivolge ai cittadini interessati a conoscere i dettagli delle proposte in votazione.
Un incontro dedicato al referendum sulla giustizia. Lo promuove Noi Moderati (sezione provinciale). L’appuntamento è per sabato al Minerva. Obiettivo: offrire "ai cittadini un momento di approfondimento serio, trasparente e accessibile su un tema che tocca direttamente il funzionamento delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nello Stato", spiega il commissario provinciale Marco Casucci. Ne parleranno Gaetano Scalise, presidente del Comitato per il Sì di Noi Moderati-Maie, Alessandro Benedetti e Pasquale Giuseppe Macrì, presidente del Comitato Sì Riforma Arezzo. "La nostra sezione è giovane, ma ha già dimostrato di saper lavorare con serietà e trasparenza, offrendo ai cittadini momenti di confronto autentico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il fronte del Sì scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è apertaUna riforma attesa, discussa, contestata: da mesi il dibattito sulla giustizia anima il confronto pubblico e politico, polarizzando il Paese tra...
Referendum Giustizia - Il Comitato del No si presenta
