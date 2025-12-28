Il fronte del Sì scende in campo | referendum sulla giustizia la sfida è aperta

Il referendum sulla giustizia si avvicina, segnando un momento importante nel confronto pubblico e politico. La riforma, al centro di un acceso dibattito, rappresenta una sfida significativa per il sistema istituzionale e per il Paese. Con due giornate di voto previste in primavera, le discussioni si intensificano tra chi sostiene il cambiamento e chi ne esprime dubbi, evidenziando l’importanza di un confronto informato e responsabile.

Una riforma attesa, discussa, contestata: da mesi il dibattito sulla giustizia anima il confronto pubblico e politico, polarizzando il Paese tra sostenitori del Sì e del No in vista del referendum costituzionale previsto in primavera, che si svolgerà in due giornate. Una consultazione che.

