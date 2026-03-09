Referendum | il PD a Samarate spinge il No con gazebo

Il Partito Democratico di Samarate ha allestito un gazebo per promuovere il voto contrario al referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo. L'iniziativa mira a coinvolgere i cittadini e fornire informazioni sulla consultazione elettorale. La presenza del partito si inserisce in un'azione di sensibilizzazione pubblica in vista delle date stabilite per il voto.

Il Partito Democratico di Samarate sta organizzando una campagna informativa in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa prevede l’installazione di gazebo nelle piazze cittadine e un incontro specifico con l’avvocato Andrea Prestinoni, membro del Comitato del No di Varese, che si terrà martedì 10 marzo alle ore 21:00 nel salone al primo piano del Circolo in Piazza Italia 26. La posizione assunta dal partito è netta: la proposta di riforma della giustizia non risponde a un bene superiore e rischia di avviare un processo di controllo politico sulla magistratura. L’obiettivo dichiarato è fornire ai cittadini gli strumenti per una scelta di voto consapevole, sfruttando anche i canali digitali come WhatsApp e i social network per diffondere le motivazioni del “No. 🔗 Leggi su Ameve.eu

