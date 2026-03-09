Razr Fold | 4,55 mm di titanio e vetro ceramico al MWC

Al Mobile World Congress di Barcellona, Motorola ha presentato il nuovo Razr Fold, uno smartphone con uno spessore di 4,55 millimetri realizzato in titanio e vetro ceramico. Insieme, sono stati annunciati anche l'Edge 70 Fusion e gli auricolari Buds 2 Plus, sviluppati in collaborazione con Bose. La manifestazione ha visto anche altri produttori svelare novità tecnologiche e prodotti innovativi.

Barcellona, 09 Marzo 2026. Il Mobile World Congress è il palcoscenico dove Motorola ha svelato la sua nuova strategia di mercato con tre annuncii fondamentali: il Razr Fold in formato libretto, lo smartphone Edge 70 Fusion e gli auricolari Buds 2 Plus nati dalla collaborazione con Bose. L’azienda di Chicago, sotto il controllo del gruppo Lenovo, abbandona l’esclusiva sul formato a conchiglia per affrontare direttamente i competitor come Samsung, Honor e Google nel segmento dei pieghevoli a libro. Il nuovo dispositivo si presenta con una struttura solida e materiali premium, offrendo un profilo sottile che sfida le aspettative fisiche dello spazio occupato dalle batterie al silicio-carbonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Razr Fold: 4,55 mm di titanio e vetro ceramico al MWC Articoli correlati Razr fold si conferma re dei telefoni pieghevoli al mwcIl presente approfondimento analizza le principali caratteristiche del Motorola Razr Fold, smartphone pieghevole di tipo libro. Motorola razr fold al mwc 2026 tutto quello che devi sapereMotorola annuncia nuove indicazioni sul Razr Fold, con un’anteprima prevista al MWC 2026 e dettagli iniziali provenienti dal CES 2026. Aggiornamenti e notizie su Razr Fold Temi più discussi: Motorola al MWC: Razr Fold a libretto, Edge 70 Fusion e auricolari Bose; Le novità MOTOROLA al MWC 2026: razr fold, edge 70 fusion e nuovi auricolari | SPECIFICHE e PREZZI; MWC 2026: Motorola lancia Razr Fold, il pieghevole che cambia tutto; Razr fold: il primo smartphone pieghevole a libro di Motorola. Motorola razr fold ufficiale: il primo foldable a libro della serie razr al MWC 2026Tra gli annunci legati a MWC 2026, Motorola svela Motorola razr fold, primo pieghevole a libro della famiglia razr. Il dispositivo nasce attorno a un’id ... tecnoandroid.it Motorola punta sulla fotografia con il Razr Fold, parola di DxOMarkPer anni gli smartphone pieghevoli hanno dovuto convivere con un compromesso piuttosto evidente. Design futuristico e schermi spettacolari da una parte, fotocam ... tecnoandroid.it Motorola Razr Fold ha una fotocamera da primato - facebook.com facebook Motorola Razr Fold - Telefono pieghevole in 2 parti che pesa solo 243 grammi! #tecnoandroid #phone x.com