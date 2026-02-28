motorola razr fold al mwc 2026 tutto quello che devi sapere

Durante il MWC 2026, Motorola presenterà il nuovo modello Razr Fold, annunciato anche al CES 2026, con dettagli ancora limitati. La casa produttrice ha condiviso alcune indicazioni sulla futura apertura e funzionalità del dispositivo. La presentazione ufficiale si svolgerà durante l’evento di Barcellona, mentre le informazioni preliminari sono state fornite nelle settimane precedenti.

Motorola annuncia nuove indicazioni sul Razr Fold, con un’anteprima prevista al MWC 2026 e dettagli iniziali provenienti dal CES 2026. Le informazioni finora divulgate indicano un dispositivo pieghevole con schermi distinti e una configurazione fotografica di rilievo, mentre la data di lancio è attesa per il 2 marzo. L’obiettivo è offrire un design compatto senza rinunciare alle prestazioni, presentando una proposta in grado di competere nel segmento degli smartphone flessibili. razr fold: anticipazioni e tempistiche. Motorola ha pubblicato un breve teaser sui social che lascia intuire una presentazione completa durante il MWC 2026. L’annuncio invita gli utenti a rimanere in attesa per conoscere la data di lancio e le specifiche ufficiali del modello. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Motorola razr fold specifiche complete rivelate il 2 marzonel panorama degli smartphone pieghevoli, il razr fold di motorola si presenta come protagonista in vista del mwc 2026.

