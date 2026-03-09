Un nuovo trench in vinile di Raf Simons ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di moda. Il capo, realizzato in tessuto lucido, si presenta con linee pulite e dettagli minimalisti. La collezione è stata presentata di recente, suscitando opinioni contrastanti tra chi lo considera un pezzo di stile e chi dubita della sua praticità. Questo articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare commissioni senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Vinile vs Cotone: la rivoluzione impermeabile di Raf Simons. L’incontro tra il classico taglio della trench coat e il materiale vinile nero lucido rappresenta una sfida estetica e funzionale che va oltre la semplice protezione dalle intemperie. Mentre il cotone tradizionale offre traspirabilità ma richiede manutenzione complessa, il vinile introduce una barriera totale contro l’acqua e lo sporco, trasformando un capo d’uso quotidiano in un oggetto di design scultoreo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raf Simons Trench Vinile: Ne vale la pena?

Articoli correlati

Barbero e il video censurato sul referendum giustizia: "Non ne parlo, non ne vale la pena". Poi la lectio magistralisUrbino, 27 gennaio 2026 - “Di questa notizia io non parlerei neanche perché non ne vale la pena”.

Leggi anche: Saint Laurent Portacarte Pelle Logo: Ne vale la pena?

Contenuti e approfondimenti su Raf Simons Trench

Raf Simons: tutto sul co-direttore creativo di PradaRaf Simons nasce a Neerpelt, in Belgio, nel 1968. È figlio di un militare e di una casalinga. Molto legato alla madre, la ricorda e ringrazia anche per un prezioso consiglio:Do what you believe in, ... amica.it

Raf Simons, designer belga ora alla co-direzione di Prada che sin dagli esordi racconta subculture da lui reimmaginateNasce a Neerpelt, in Belgio, nel 1968 da papà militare e mamma casalinga. Nel 1991 si laurea in design industriale e inizia a lavorare per gallerie e privati. A cambiare la sua rotta è l'incontro con ... vogue.it