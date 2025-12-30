taglio irpef in manovra quanto vale davvero lo sconto e chi ci guadagna

Il taglio dell’Irpef previsto nella legge di Bilancio rappresenta una delle misure principali approvate. Questa modifica fiscale mira a ridurre le tasse sui redditi dei cittadini, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale. In questa analisi, analizzeremo nel dettaglio quanto effettivamente si risparmia, chi beneficia maggiormente e quale impatto avrà sul sistema fiscale italiano.

L’intervento più importante all’interno della legge di Bilancio, anche a distanza di giorni di discussione, resta il taglio dell’Irpef. Il 30 dicembre 2025 arriva la conferma alla Manovra 2026. Si tratta del testo votato al Senato martedì 23 dicembre e che ha visto il conto salire da 18,7 miliardi di euro a 22 miliardi di euro. Ad aumentare il costo, come ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sono state le riformulazioni per i crediti d’imposta delle Zes e di Transizione 4.0. Mai in dubbio il taglio dell’Irpef per il ceto medio, che passa dal 35 al 33% per i redditi da 28mila a 50mila euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

