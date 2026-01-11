Data ora TV live streaming numeri dei palloni per il 2025 26

Il quarto turno della FA Cup 2025/26 si avvicina, con il sorteggio che si terrà tra le 32 squadre ancora in gara. L’evento si svolgerà in diretta, disponibile in TV e streaming, e sarà condotto da ex vincitori della competizione. Per aggiornamenti su data, orario, numeri dei palloni e dettagli sulle partite, consultate le fonti ufficiali e le dirette online.

2026-01-11 12:13:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Le restanti 32 squadre della FA Cup 202526 scopriranno il loro destino al quarto turno, quando il sorteggio verrà effettuato da due ex vincitori della competizione. Steven Gerrard e Joe Cole decideranno le sfide mentre una serie di club della Premier League puntano a fare un altro passo verso la finale di questa stagione. La leggenda del Liverpool Gerrard ha trionfato con il Liverpool nel 2001 e nel 2006, con Cole che ha alzato il trofeo come centrocampista del Chelsea nel 2007 e nel 2010.

