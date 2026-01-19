Scopri la Foresta di Mercadante con Puglia Archeo Trekking attraverso il percorso La Fungipendola. Sabato 24 alle ore 10.00, un’escursione pensata per esplorare zone nascoste e ricche di storia in un ambiente naturale unico. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio archeologico e paesaggistico della regione in un’escursione tranquilla e accessibile a tutti.

Puglia Archeo Trekking – La Fungipendola (Foresta di Mercadante) Sabato 24 ore 10.00Un nuovo percorso firmato PugliArte, pensato per riscoprire luoghi nascosti e suggestivi della Foresta di Mercadante. Un trekking che racconta di radici antiche, riti e memorie del passato, immersi in un.

Puglia archeo trekking e laboratori in masseria – la gravina di Monsignore

Domenica 28 dicembre alle ore 10.00, la Puglia Archeo Trekking organizza un evento presso la Gravina di Monsignore, che include escursioni nella natura e laboratori in masseria. L'iniziativa è pensata per coinvolgere famiglie e appassionati di storia e cultura locale, offrendo un'occasione di conoscenza e relax in un ambiente autentico. La giornata si concluderà con attività pensate per condividere tradizioni e scoperte.

Puglia archeo trekking – lama san Giorgio (Rutigliano)

Puglia Archeo Trekking invita a esplorare Lama San Giorgio a Rutigliano, un percorso di trekking turistico accessibile e adatto a tutti. L’appuntamento è per sabato 17 gennaio alle ore 10:00, offrendo l’opportunità di scoprire uno dei tratti più suggestivi delle campagne a sud di Rutigliano, tra natura e storia. Un’esperienza culturale e naturalistica nel cuore della Puglia.

