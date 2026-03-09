Torneo nazionale di pugilato Alberto Mura boxer casertano conquista il podio

Un giovane pugile di San Nicola la Strada ha conquistato una medaglia di bronzo al Torneo Nazionale

Si tratta di Alessio Farina categoria under 17, 66 chilogrammi, atleta della Bizzarro Boxe di Marcianise, che si è distinto nel prestigioso torneo disputato con formula round robin dove ogni atleta affronta più avversari e la classifica finale viene determinata dai risultati complessivi. Una tre giorni di match con pugili provenienti da tutta Italia. L'evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, è stato trasmesso in diretta live su Italia Boxe TV. Durante la competizione ha affrontato il pluricampione due volte medaglia d’argento ai Campionati Europei Raul Barone in un appassionante match. La Partecipazione al Torneo Alberto Mura con la conquista del terzo posto è solo una tappa nel percorso di crescita del giovane pugile in erba affrontato con sacrificio, passione e dedizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

