Pronti gli ispettori in tribunale per salvare la famiglia del bosco

Gli ispettori sono stati inviati in tribunale per intervenire sulla situazione delle famiglie nel bosco, come annunciato dalla premier durante una trasmissione televisiva. Il ministro della Giustizia ha confermato che il governo sta per inviare le squadre di controllo. Nel frattempo, il leader di una forza politica ha dichiarato la sua disponibilità a recarsi in Abruzzo, criticando le autorità giudiziarie e le persone coinvolte.

Annuncio di Meloni a «Fuori dal coro»: « Nordio li sta per inviare». Salvini sfida i giudici: «Pronto ad andare in Abruzzo, ci sono persone senza anima che fanno soffrire mamme e bimbi. Vedrò il Garante dell’infanzia». A questo punto, l’ultima speranza a cui aggrapparsi rimane la politica. Il Tribunale dei minori dell’Aquila, con tutta evidenza, non ha alcuna intenzione di dialogare con la famiglia nel bosco e così tutte le istituzioni coinvolte in questa assurda vicenda. L’ultimo provvedimento con cui il giudice ha decretato l’allontanamento dei bambini dei Trevallion da mamma Catherine è il segno evidente e indelebile di una chiusura totale. 🔗 Leggi su Laverita.info

Famiglia del bosco, Meloni: “Sono senza parole. Nordio mi ha detto che invierà gli ispettori”Il caso della famiglia nel Bosco “a me lascia senza parole, perché si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i...

Famiglia nel bosco, Meloni manda gli ispettori del Ministero a L'Aquila, Salvini farà visita ai genitoriLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che saranno inviati all’Aquila alcuni ispettori del Ministero della Giustizia a seguito...

