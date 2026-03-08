Famiglia del bosco Meloni | Sono senza parole Nordio mi ha detto che invierà gli ispettori

La premier ha commentato il caso di una famiglia nel bosco, affermando di essere senza parole. Ha riferito che il ministro della Giustizia ha comunicato l’invio di ispettori, dopo aver deciso di affidare i tre bambini ai servizi sociali. I bambini vivevano con i genitori della natura, ma almeno erano ancora con la madre.

Il caso della famiglia nel Bosco “a me lascia senza parole, perché si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i genitori della natura ma almeno stavano ancora con la madre. Adesso si è deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta e io penso che questa sia una decisione che non penso che faccia stare meglio questi bambini. Penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma e qui io penso che siamo oltre perché noi dobbiamo assistere inermi a queste decisioni che sono, secondo me, figlie anche di letture ideologiche”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Fuori dal Coro su Rete 4 annunciando anche che “il ministro Nordio sta mandando un’ispezione, ci ho parlato ieri”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

