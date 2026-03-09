Pronostici Lazio-Sassuolo | marcatore e tiri in porta

Lazio e Sassuolo si affrontano in una partita di calcio in programma questa sera. Sono stati analizzati i pronostici riguardanti il marcatore e i giocatori che potrebbero tentare più tiri in porta durante l'incontro. Le previsioni si concentrano sui possibili marcatori e sugli attaccanti più attivi in campo. La sfida si svolge allo stadio di riferimento delle due squadre.

Lazio-Sassuolo, i pronostici dell'incontro: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte Reduce dal pirotecnico pareggio in Coppa Italia con l' Atalanta, con poco da chiedere ad un campionato avaro di spunti concreti la Lazio ospita il Sassuolo di grosso, in palla e con un'identità di gioco ben precisa alimentata anche dai risultati dell'ultimo mese e mezzo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Difficilmente i neroverdi si arroccheranno nella propria metà campo a protezione della propria area di rigore; molto più verosimile immaginare un approccio sbarazzino alla contesa il che potrebbe permettere alla Lazio di ritagliarsi interessanti occasioni in contropiede.