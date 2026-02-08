Pronostici Sassuolo-Inter | marcatore e tiri in porta

Domani sera a Reggio Emilia si gioca Sassuolo-Inter, una sfida che potrebbe dire molto sulla corsa al campionato. L’Inter arriva forte dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino e punta a consolidare il suo cammino, mentre il Sassuolo cerca di mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. I pronostici indicano che potrebbe essere una partita aperta, con chance di gol da entrambe le parti e qualche tiro in porta importante. La sfida promette emozioni e scontri diretti da non perdere.

Sassuolo-Inter, i pronostici della sfida che vedrà i neroverdi sfidare i nerazzurri: le dritte in chiave player building Con la chiara volontà di azzannare il campionato in uno dei frangenti più importanti della stagione, l’ Inter fa visita al Sassuolo a quattro giorni di distanza dall’exploit in Coppa Italia contro il Torino proprio a Reggio Emilia. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Consapevole dell’importanza di una sfida da non fallire per tenere a debita distanza il Milan, Chivu si affida nuovamente ai titolarissimi dopo il massiccio turnover con i granata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

