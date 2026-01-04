Turbo debutta sul canale 59 | nuovo nome per Motor Trend stessa passione adrenalina e storie iconiche

A partire dal 4 gennaio 2026, il canale 59 cambia nome, diventando Turbo, mantenendo la stessa passione per il mondo motoristico. Il rebranding di Warner Bros. Discovery introduce una programmazione arricchita da classici, volti noti e produzioni italiane, offrendo agli appassionati un approfondimento completo e autentico sulle storie e le emozioni che ruotano intorno alle quattro ruote.

Dal 4 gennaio 2026 il rebranding del canale Warner Bros. Discovery inaugura una nuova era con programmi cult, volti storici e produzioni italiane che celebrano ogni sfumatura dell'universo motoristico.. MOTOR TREND, il canale di riferimento per tutti gli appassionati di motori, cambia marcia: da oggi, 4 gennaio 2026, debutta con un nuovo nome, TURBO. Un rebranding che non intacca la vera essenza del canale: Turbo, parte del gruppo Warner Bros. Discovery, continuerà a raccontare a 360 gradi il mondo dei motori, con la stessa passione, la stessa adrenalina e la stessa autenticità che lo hanno reso un punto fermo per gli spettatori.

