Il Rimo Sacro di Madre Terra presentazione del libro con l' autrice Laura Sofia Cariolato a Este

Venerdì 27 febbraio 2026 un appuntamento dedicato alla riconnessione con la natura e ai ritmi profondi della Terra. L’autrice Laura Sofia Cariolato sarà protagonista di un incontro aperto al pubblico in cui si parlerà di eco-spiritualità, ciclicità del tempo e relazione tra essere umano e ambiente. Un momento di riflessione per chi desidera rallentare, ascoltare e riscoprire un legame più autentico con la dimensione naturale.Durante l’evento verranno approfonditi temi legati alla consapevolezza, ai cicli della Terra e alla possibilità di vivere in maggiore armonia con ciò che ci circonda. Viviamo in un mondo che ha smarrito il linguaggio di Madre Terra: il canto degli alberi, il respiro delle acque, la danza del Sole e della Luna.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Cordoma del sacro, italiano il primo studio al mondo sull'efficacia dell'adroterapiaRoma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Il cordoma del sacro è un raro tumore osseo caratterizzato da una crescita lenta. Questa sua natura 'silenziosa' fa sì che spesso venga diagnosticato solo quando ... notizie.tiscali.it

Egitto, scoperto a Karnak il primo doppio lago sacro mai documentatoA Karnak, dove ogni pietra sembra avere già raccontato tutto, spunta invece una sorpresa che cambia tutto. Nel settore settentrionale del grande complesso templare, nell’area del tempio di Montu, una ... siviaggia.it

Catania Chiesa Sant' Agata al Borgo - celebrazione in onore di Sant' Agata con il Sacro Velo - facebook.com facebook