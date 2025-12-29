Il 2026 si apre con un calendario ricco di eventi internazionali nel mondo del karate, tra cui la tanto attesa Premier League che si terrà a Roma. Dopo un intenso 2025, le competizioni proseguono con nuove sfide e opportunità per atleti e appassionati, confermando l’importanza di questo sport a livello globale.

Dopo essersi messo alle spalle un intensissimo 2025, il mondo del karate internazionale guarda già al 2026: un anno che sarà altrettanto denso di appuntamenti. A tal proposito, la World Karate Federation ha reso noto il calendario globale per l’annata che verrà. Premier League Il primo appuntamento si terrà a Istanbul, in Turchia dal 23 al 25 gennaio, mentre fra il 13 e il 15 marzo il circuito arriverà in Italia, a Roma, passando poi a giugno (dal 12 al 14) a Rabat in Marocco. Serie A Si partirà immediatamente a Tblisi, in Georgia, dal 9 all’11 gennaio. Successivamente rotta verso La Coruna, in Spagna, dal 24 al 26 aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Karate: il calendario internazionale del 2026. La Premier League arriva a Roma

