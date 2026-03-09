Ppwr cosa cambia per la Gdo nella fase attuativa Faenza Coop | Il maggiore elemento di difficoltà è l' incertezza normativa

Nella fase attuativa di Ppwr, la Grande Distribuzione Organizzata si trova a dover affrontare diverse sfide pratiche. A Faenza, un rappresentante di Coop ha evidenziato come l'incertezza normativa rappresenti il principale ostacolo per le aziende del settore. Nel frattempo, sul mercato si vedono prodotti come biscotti, vaschette, bottiglie di latte e sacchetti per ortofrutta, pronti a essere distribuiti secondo le nuove regole.

