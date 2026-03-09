Il silenzioso abbandono di Porta San Pietro | Il degrado è di casa

Il degrado di Porta San Pietro sta attirando l’attenzione dopo un periodo di abbandono che riguarda anche zone al di fuori del centro storico. Giacomo Scillia, ex vice segretario provinciale di Confesercenti, commenta la situazione, evidenziando il deterioramento presente in diverse aree della città. La questione riguarda principalmente lo stato di abbandono e il degrado che si nota in diverse parti di questa zona.

Non solo il centro storico. Giacomo Scillia ex vice segretario provinciale di Confesercenti, segnala criticità in un’altra zona della città: "Nel dibattito cittadino sulla qualità urbana di Reggio Emilia esiste una zona che da troppo tempo appare ai margini: l’area che ruota attorno a Porta San Pietro, lungo la direttrice storica di Via Emilia San Pietro. Chi vive o frequenta quotidianamente questa parte della città lo sa: negli ultimi anni la percezione è quella di un progressivo e silenzioso abbandono urbano". Secondo Scillia quella che dovrebbe essere una zona di rilievo della città è ora condannata a una realtà diversa: "Si tratta di uno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

