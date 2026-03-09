PolInternE | Bari trasforma i borghi in motori di crescita

A Bovino, nel cuore dell’Appennino Dauno, si è svolta una riunione nella sala consiliare che ha coinvolto rappresentanti locali e regionali. L’obiettivo è avviare un progetto di valorizzazione dei borghi dell’area, mirato a promuoverne il potenziale di crescita. La riunione ha segnato l’inizio di un percorso volto a trasformare queste zone in motori di sviluppo.

Nel cuore dell’Appennino Dauno, la sala consiliare di Bovino è diventata oggi il punto di partenza per una nuova visione dello sviluppo regionale. Il Politecnico di Bari ha lanciato ufficialmente il progetto PolInternE, un’iniziativa che mira a trasformare le aree interne da spazi marginali in veri motori di crescita economica e sociale. La conferenza pubblica, tenutasi nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, ha riunito istituzioni, giovani e accademici attorno a un unico obiettivo: ridisegnare il futuro dei territori meno visibili della Puglia. L’incontro non si limita a una semplice presentazione, ma segna l’avvio di un percorso partecipativo strutturato, dove le comunità locali acquisiscono voce attiva nelle decisioni strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PolInternE: Bari trasforma i borghi in motori di crescita Articoli correlati Alberi di Natale a Bari e dintorni: i più belli da vedere tra mare, piazze e borghi storiciIl Natale a Bari e nell’area metropolitana si accende attraverso alberi scenografici, simbolici e sempre più legati all’identità dei luoghi. Borghi: “Il Milan lascia andare i primi tempi: ragionamento che rallenta il processo di crescita”Tre punti di fondamentale importanza quelli colti dal Milan di Massimiliano Allegri, domenica pomeriggio, nell'ultimo turno di Serie A allo 'Zini'...