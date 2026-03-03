Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista di 'Sky Sport', ha analizzato la partita Cremonese-Milan, conclusa 0-2 domenica scorsa, in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Nel suo intervento, ha sottolineato come il Milan lasci andare i primi tempi durante le partite, un atteggiamento che, secondo lui, può influire sul processo di crescita della squadra.

Tre punti di fondamentale importanza quelli colti dal Milan di Massimiliano Allegri, domenica pomeriggio, nell'ultimo turno di Serie A allo 'Zini' contro la Cremonese di Davide Nicola. Dopo tante palle-gol fallite, il successo è arrivato nel finale, con il colpo di testa di Strahinja Pavlovic (89') e il contropiede finalizzato da Rafael Leão (94'). Il Diavolo, quindi, è riuscito soltanto negli ultimi minuti ad avere ragione di un avversario ostico, ma non di certo irresistibile. E non è la prima volta che accade in questa stagione. Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha analizzato la prestazione dei rossoneri in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Il Milan lascia andare i primi tempi: ragionamento che rallenta il processo di crescita”

Leggi anche: Milan, il problema dei primi tempi: nessuno fa peggio tra le prime sei di Serie A

Konè infortunato, lascia il campo inconsolabile in Roma-Milan: cosa si è fatto e i tempi di recuperoBrutto stop per Manuel Konè che è dovuto uscire al 58' di Roma-Milan, zoppicando.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Borghi: “Il Milan lascia andare i primi...

Temi più discussi: Milan, Borghi: Non si può accettare che quello sia un caso da VAR; TRIBUNA.COM * SERIE A: BORGHI SU MILAN-COMO: ROSSONERI PENALIZZATI DALLE ASSENZE, MA C'È UN ASPETTO TATTICO INTERESSANTE DA EVIDENZIARE; Milan Parma in tv e streaming: dove vedere la partita; Borghi evidenzia: Il Milan lascia andare i primi tempi, strategia che rallenta la crescita.

Borghi evidenzia: Il Milan lascia andare i primi tempi, strategia che rallenta la crescitaNel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la partita tra Cremonese e Milan. Queste le sue parole: Una vittoria arrivata alla fine con cuore, con carattere, con soluzioni tecniche ... milannews.it

Borghi analizza: Leao sa fare il centravanti, ma a sinistra è tutt’altro giocatoreNel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la partita tra Cremonese e Milan. Queste le sue parole: C'è stato un cambio tattico nel secondo tempo perchè il ... milannews.it

Il Progetto Borghi con i suoi 21 progetti pilota ha riversato centinaia di milioni di euro su villaggi quasi abbandonati. Bisognerebbe andare a vederli per vedere i risultati. Anzi. Adesso che ci penso… x.com

Agliè, Moncalieri, Rivoli: scopri i borghi e le loro Residenze Reali ! Partecipa ai prossimi Royal Community Tour, molto più di una semplice visita un’immersione autentica nel cuore dei borghi che ospitano le meravigliose Residenze Reali Sabaude, con g - facebook.com facebook