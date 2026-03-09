La scena gastronomica siciliana si appresta a cambiare con l’arrivo di una nuova pizza proposta da un pizzaiolo locale. La ricetta prevede un tempo di lievitazione di 30 ore, un metodo che richiama le tecniche tradizionali dell’isola. L’obiettivo è restituire alla pizza un legame più autentico con le sue origini. La novità verrà presentata a breve in diverse pizzerie della zona.

La scena gastronomica siciliana si prepara a un cambiamento sostanziale con l’introduzione di una nuova proposta da parte di Andrea Graziano. Il 9 marzo 2026, Fud Bottega Sicula ha lanciato una pizza che recupera la tradizione dell’isola: impasto sottile, lievitazione lunga e cottura specifica. Questa evoluzione non segna una rottura col passato, ma un ritorno alle origini con tecniche moderne. L’iniziativa si colloca in un momento in cui il mercato della pizza mostra segni di saturazione e appiattimento estetico. Graziano propone un prodotto che unisce l’artigianalità storica alle tecnologie attuali, puntando su una digeribilità superiore e su un gusto autentico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza siciliana: 30 ore di lievitazione per un ritorno alle origini

Articoli correlati

4 ricette salutari per prepatrare la pizza senza lievitazioneIl 17 gennaio si celebra in tutto il mondo il World Pizza Day, una giornata dedicata ad uno dei cibi più amati in Italia e all’estero.

Leggi anche: Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud: sottile, leggera, croccante come la pizza siciliana di un tempo