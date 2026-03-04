Pixel 10 pro e pixel 10 pro fold sconto del 50%

Visible offre uno sconto del 50% sui modelli Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold. L’iniziativa riguarda esclusivamente i telefoni pieghevoli della linea Pixel 10 e mira a promuovere l’acquisto di questi dispositivi. La promozione è disponibile per un periodo limitato e si rivolge ai clienti interessati a provare le funzionalità dei telefoni pieghevoli.

questo approfondimento esamina le opportunità offerte dai telefoni pieghevoli, concentrandosi sull’iniziativa di Visible che propone uno sconto del 50% sui modelli della linea pixel 10. vengono illustrate le opzioni disponibili, le condizioni economiche per l’acquisto e le principali caratteristiche tecniche dei dispositivi interessati. offerta e dispositivi disponibili. modelli inclusi nell’offerta. pixel 10. pixel 10 pro. pixel 10 pro xl. pixel 10 pro fold. condizioni economiche e modalità di attivazione. per usufruire dell’offerta, è richiesto l’attivazione di un piano annuale di Visible, con costo di partenza di $275 all’anno. l’offerta comprende $22mese per testo, dati e chiamate illimitate, con funzione di hotspot e chiamatemessaggi gratuiti verso Canada e Messico. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google pixel 10 pro fold contro google pixel 10 pro xl quale scegliereQuesto confronto mette a confronto due modelli di punta di Google: Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10 Pro XL, annunciati nella seconda metà dello scorso...

Pixel 10 pro fold offerte sconto fino a 600 dollari, tab s10 fe+ sconto 150 dollari, yale nest google smart lock sconto 136 dollari, acer chromebook sconto 220 dollari e altriin questa selezione di offerte tecnologiche si raccolgono promozioni significative su dispositivi google, samsung, yale e accessori vari.

