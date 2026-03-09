Più libri più liberi Paolo Di Paolo curerà la fiera con Giorgio Zanchini

A Più Libri Più Liberi, Paolo Di Paolo sarà il curatore della fiera insieme a Giorgio Zanchini. La decisione arriva dopo le polemiche del 2024 legate all’invito al filosofo Leonardo Caffo, che era stato accusato di alcune posizioni. La manifestazione si svolgerà come previsto, con Di Paolo e Zanchini a guidare il programma e le attività.

Dopo le polemiche nel 2024 per l'invito al filosofo Leonardo Caffo, all'epoca accusato di maltrattamenti alla compagna ( poi condannato ), e quelle nel 2025 per la presenza tra gli stand della casa editrice di estrema destra Passaggio al bosco, sono stati annunciati importanti cambiamenti per Più libri più liberi. Dopo essere stata guidata negli ultimi tre anni da Chiara Valerio, la fiera passerà dal 2026 a una curatela collegiale, con Paolo Di Paolo accanto a Giorgio Zanchini. E, annunciano gli organizzatori, «verranno inserite anche nuove figure per la sezione ragazzi e per i linguaggi contemporanei».