Ferrara | La pace attraverso la forza è una contraddizione Solo la diplomazia può migliorare la vita sul pianeta

Giovedì sera, al Centro Servizi per il volontariato di Benevento, si è svolto un dibattito promosso dal Laboratorio per la felicità pubblica e dal Comitato Più Uno Benevento 1, affrontando il ruolo della diplomazia come strumento di pace. L’incontro ha evidenziato come la risoluzione dei conflitti richieda dialogo e collaborazione, piuttosto che l’uso della forza, sostenendo che solo attraverso la diplomazia si può migliorare la vita sul pianeta.

Tempo di lettura: 5 minuti Grande partecipazione giovedì sera, presso il Centro Servizi per il volontariato di Benevento, all'incontro organizzato dal Laboratorio per la felicità pubblica e dal Comitato Più Uno Benevento 1 sul tema: "Dalla diplomazia delle armi all'arma della diplomazia. Come vincere la pace". Ha introdotto i lavori Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica e fondatore del Comitato Più Uno Benevento 1. A seguire ci sono stati gli interventi di don Matteo Prodi, direttore della Scuola di Impegno socio-politico Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata De' Goti e, con un video, di Ernesto Maria Ruffini Fondatore dei Comitati Più Uno.

