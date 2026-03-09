Letizia di Spagna, conosciuta per il suo stile sobrio, non porta mai l’orologio. È apprezzata per i tailleur eleganti, i gioielli semplici e l’attenzione ai dettagli nel suo modo di vestirsi. La sua scelta di non indossare orologi si nota nelle occasioni pubbliche e nelle fotografie ufficiali. Questa particolarità si distingue tra le figure pubbliche di alto profilo.

Letizia di Spagna è nota per la sua passione per i tailleur, i gioielli minimalisti e la cura di ogni dettaglio del guardaroba. Ma ha scelto da oltre quindici anni di rinunciare a un accessorio tradizionale: l’orologio. L’ultima volta che lo ha indossato era il 2007. In un’epoca in cui molti lo sfoggiano come elemento distintivo, spesso sostitutivo dei gioielli, la moglie di Felipe ha preferito lasciarlo nel suo portagioie, proiettando un’immagine sobria e misurata. E, a quanto pare, con una motivazione ben precisa. L’orologio che Juan Carlos ha regalato a Letizia di Spagna. Nei primi anni come Principessa delle Asturie, Letizia era solita indossare un raffinato orologio in acciaio e oro giallo, regalo del suocero, il Re Juan Carlos, in occasione del suo fidanzamento con Felipe. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché Letizia di Spagna non indossa mai l’orologio

