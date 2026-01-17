letizia di spagna indossa la giacca di pelle rossa malgrado il lutto

Letizia di Spagna ha scelto di indossare una giacca di pelle rossa durante un impegno pubblico, nonostante il lutto che coinvolge la famiglia reale per la scomparsa di Irene di Grecia. La sua presenza sottolinea l’importanza di mantenere la routine ufficiale anche in momenti di sensibilità. Questo gesto evidenzia l’equilibrio tra rispetto e impegno pubblico in un contesto di lutto.

Letizia di Spagna torna agli impegni pubblici in un momento delicato per la famiglia reale spagnola, segnato dal lutto per la scomparsa di Irene di Grecia. Lo fa scegliendo un look che non passa inosservato: una giacca di pelle rossa, già vista in passato, simbolo di forza, continuità e rispetto del ruolo istituzionale, anche nei giorni più difficili. Letizia di Spagna, il look con la giacca rossa di pelle (riciclata). In occasione della sua partecipazione al Global Caregivers Forum, evento internazionale dedicato al ruolo e alla tutela dei caregiver, Letizia di Spagna ha confermato ancora una volta il suo stile essenziale, ma deciso. 🔗 Leggi su Dilei.it

