Pensioni | il vostro assegno sarà più basso del 17% rispetto a quello dei vostri genitori I numeri e i perché

Secondo le ultime stime, le nuove pensioni saranno circa il 17% più basse rispetto a quelle dei genitori, perché cambiano le regole e le aliquote. Per esempio, un lavoratore che inizia oggi a lavorare potrebbe ricevere circa il 65% dell’ultimo stipendio come pensione, mentre i suoi genitori arrivavano al 78%. Questa diminuzione colpisce soprattutto i giovani che entrano ora nel mercato del lavoro, con un impatto diretto sul loro futuro.

Chi oggi entra nel mercato del lavoro rischia di ricevere, a fine carriera, una pensione pari al 64,8% dell’ultima retribuzione. Chi invece è andato in pensione negli ultimi anni ha potuto contare su un tasso di sostituzione dell’81,5%. La differenza è di 16,7 punti percentuali, quasi 17 punti in meno a parità di anni lavorati e continuità contributiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Marco Ricci, trentenne romano, si è reso conto che il suo assegno pensionistico potrebbe essere più basso del 17% rispetto a quello dei suoi genitori, a causa delle attuali riforme previdenziali che hanno ridotto le pensioni di futura erogazione.

