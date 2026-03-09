Paris Saint Germain-Chelsea Champions League 11-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Gol da ambo le parti in vista al Parco dei Principi

Il Paris Saint Germain di Luis Enrique si prepara ad affrontare il Chelsea di Rosenior negli ottavi di finale di Champions League, con la partita in programma al Parco dei Principi. I due team sono attesi con entusiasmo, con alcune quote e pronostici già circolati e i convocati annunciati. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e gol da entrambe le parti.

Sconfitto dal Monaco in casa in una sorta di rivincita dopo averli eliminati nei playoff di Champions League, il Paris Saint Germain di Luis Enrique affronta negli ottavi di finali della competizione il Chelsea di Rosenior. I parigini sono tornati a giocare a sprazzi, concedendosi pause e amnesie difensive che stanno costando un campionato che non sarebbe dovuto mai essere in discussione.