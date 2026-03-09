Pancaro avverte l’Inter | Scudetto? Resta ancora favorita ma ora la pressione pesa…

Pancaro ha commentato la situazione dell’Inter dopo la recente sconfitta nel derby contro il Milan. Durante un'intervista a Tmw Radio, ha affermato che la squadra resta ancora favorita per lo scudetto, anche se la pressione aumenta. Le parole si sono concentrate sul momento attuale e sulle sfide future dei nerazzurri. Il suo intervento fornisce un quadro chiaro della percezione sulla corsa al titolo da parte dell’allenatore.

Inter News 24 Pancaro, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato così dell’Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Nonostante il passo falso nella stracittadina, per Giuseppe Pancaro le gerarchie della Serie A non sono state stravolte, ma il clima intorno alla capolista è radicalmente mutato. Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex calciatore ha scattato una fotografia nitida del momento che sta attraversando la squadra di Cristian Chivu. «L’Inter rimane favorita per la vittoria dello Scudetto. Tuttavia dopo il successo di ieri del Milan, tutta la pressione passa sulle spalle della squadra di Chivu», ha dichiarato Pancaro, evidenziando come i sette punti di vantaggio non siano più uno scudo impenetrabile contro l’ansia da prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

