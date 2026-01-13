McTominay tiene viva la corsa Scudetto ma Inter ancora favorita per i book

Scott McTominay ha siglato una doppietta nel confronto tra Inter e Napoli, contribuendo a un pareggio che mantiene aperta la corsa Scudetto. La prestazione del centrocampista scozzese ha permesso agli azzurri di recuperare due volte, confermando un equilibrio nella lotta al titolo. Nonostante il risultato, l’Inter resta una delle candidate principali, con i bookmaker che continuano a favorire i nerazzurri nella corsa al tricolore.

Scott McTominay è stato l’uomo copertina del big match tra Inter e Napoli. La doppietta del centrocampista scozzese ha consentito agli azzurri di rimontare due volte e strappare un pareggio prezioso a San Siro, risultato che mantiene aperta la corsa Scudetto. Nonostante il 2-2, però, i favori dei pronostici restano dalla parte dei nerazzurri. Secondo Agipronews, l’Inter continua a guidare le quote titolo, proposta a 1,60 sia da Snai sia da 888Sport. Il pareggio del Meazza ha invece leggermente ridimensionato le ambizioni del Napoli di Antonio Conte: il bis tricolore dei partenopei scende da 5,50 a quota 5. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Adani sulla corsa allo scudetto: «Inter favorita. Altre? Io non dimentico la Juventus. Ma non so se…»

Leggi anche: Milan, Pasqualin non ha dubbi: “Per la corsa scudetto non c’è ancora una favorita”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

EN Inter-Napoli, pareggio spettacolo a San Siro. Conte espulso tra le polemiche; È un Napoli che non molla mai: McTominay tiene viva la corsa Scudetto; McTominay tiene viva la corsa Scudetto: Inter favorita in quota, inseguono Napoli e Milan. E la Juve...; SERIE A - McTominay tiene viva la corsa Scudetto: Inter favorita in quota, inseguono Napoli e Milan.

McTominay tiene viva la corsa Scudetto: Inter favorita in quota, inseguono Napoli e Milan. E la Juve... - Il centrocampista scozzese firma una doppietta decisiva che consente agli azzurri di rimettere ... tuttojuve.com