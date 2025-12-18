C'è un buco nero enorme che vaga nello spazio a una velocità mostruosa | l'evento che lo ha scagliato

Un maestoso buco nero supermassiccio, con una massa di 10 milioni di soli, è stato scagliato nello spazio intergalattico da un evento sconvolgente. Vaga a una velocità impressionante di 954 km/s, creando un senso di mistero e paura nell’universo. La sua presenza rappresenta un fenomeno straordinario, capace di cambiare il nostro modo di vedere lo spazio e le forze invisibili che lo governano.

Un buco nero supermassiccio di 10 milioni di masse solari è stato scagliato nello spazio intergalattico da un evento estremo e ora viaggia a una velocità spaventosa di 954 kms. 🔗 Leggi su Fanpage.it

