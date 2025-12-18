C'è un buco nero enorme che vaga nello spazio a una velocità mostruosa | l'evento che lo ha scagliato
Un maestoso buco nero supermassiccio, con una massa di 10 milioni di soli, è stato scagliato nello spazio intergalattico da un evento sconvolgente. Vaga a una velocità impressionante di 954 km/s, creando un senso di mistero e paura nell’universo. La sua presenza rappresenta un fenomeno straordinario, capace di cambiare il nostro modo di vedere lo spazio e le forze invisibili che lo governano.
Un buco nero supermassiccio di 10 milioni di masse solari è stato scagliato nello spazio intergalattico da un evento estremo e ora viaggia a una velocità spaventosa di 954 kms. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La missione russa Bion-M2, l’Arca di Noè che ha portato nello spazio 75 topi e 1.500 moscerini
Leggi anche: Un gigantesco e assurdo buco nero scoperto nello spazio profondo: divora materia a un ritmo mostruoso
Rozzano Milano i residenti | Dalle 18 in poi c' è il coprifuoco.
Gli Scienziati Hanno Scoperto Un Buco Nero Mangiato Da Un Altro Buco Nero
Uscita numero 16 di questo 2025: Agosto è un buco nero, narrazione ibrida tra narrativa e saggistica firmata da Sara Caterina Tzarina Casiccia con copertina di @testimanifesti Questo libro, dedicato a quanto sia difficile sopravvivere emotivamente, psicologic - facebook.com facebook
Un buco nero conferma Einstein: osservata la torsione dello spaziotempo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.