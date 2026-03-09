Pagelle derby Milan-Inter i voti del CorSport | Modric risalta Rabiot con qualità

Le pagelle del derby tra Milan e Inter, disputato ieri pomeriggio allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, sono state pubblicate dal Corriere dello Sport. Tra i giocatori valutati, Modric si distingue per le sue prestazioni, mentre Rabiot si fa notare per la qualità mostrata in campo durante la partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026.

Le pagelle del derby Milan-Inter 1-0, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Bravo a non concedere esitazioni a Mkhitaryan quando l’armeno si presenta davanti a lui nel primo tempo. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Attento e assistito quando l’Inter prova a sgasare sul suo versante. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA La versione rimaneggiata dell’attacco nerazzurro gli agevola il compito, ma non si sottrae nel duello rusticano con Esposito. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Non lascia praticamente mai respirare Bonny e quando può si sgancia per dar manforte alla fase offensiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

