Pace e democrazia | l’appello ANDE contro il divario del 36%

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici ha rivolto un appello globale chiedendo maggiore attenzione alla necessità di colmare il divario del 36% tra uomini e donne. La richiesta si concentra sulla promozione di pace e democrazia, sottolineando l’importanza di azioni concrete per ridurre le disuguaglianze di genere.

Marisa Fagà, presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE), ha lanciato un appello globale per la pace e la democrazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’iniziativa sottolinea come i conflitti attuali minaccino conquiste democratiche considerate irrevocabili e richieda una partecipazione femminile paritaria ai processi decisionali. In un mondo segnato da guerre, l’associazione celebra ottant’anni di attività civica evidenziando che senza donne al potere non esiste né democrazia compiuta né pace duratura. Ottant’anni di storia contro le nuove minacce alla democrazia. L’anno 2026 segna un traguardo significativo per l’ANDE, che compie ottant’anni di servizio alla democrazia e alla partecipazione civica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

