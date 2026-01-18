Il Papa ha rivolto un appello alla pace in Congo, invitando a rafforzare il dialogo come strumento di risoluzione dei conflitti. Ricordando le difficoltà della popolazione dell’Est, che vive in condizioni di crisi umanitaria e di spostamenti forzati, invita alla ricerca di soluzioni pacifiche per favorire la stabilità e il benessere della regione. Un messaggio di speranza e di impegno per un futuro di pace e dialogo.

“Desidero ricordare in particolare le grandi difficoltà che soffre la popolazione dell’Est della Repubblica Democratica del Congo, costretta a fuggire dal proprio Paese specialmente verso il Burundi a causa della violenza e ad affrontare una grave crisi umanitaria. Preghiamo affinché tra le parti in conflitto prevalga sempre il dialogo per la riconciliazione e la pace”. Così Papa Leone XIV a margine dell’Angelus in Piazza San Pietro. Il Papa ha poi ricordato il suo pensiero anche per “le vittime delle inondazioni che negli scorsi giorni hanno colpito l’Africa meridionale”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'appello del Papa per la pace in Congo: "Si cerchi il dialogo"

L’appello di Papa Leone XIV: «In Iran e in Siria si percorra la via del dialogo»

Papa Leone XIV invita a favorire il dialogo in Iran e Siria, paese colpiti da tensioni e conflitti. La sua attenzione si concentra sulla necessità di cercare soluzioni pacifiche per ridurre le sofferenze e prevenire ulteriori perdite di vite umane. Un appello alla calma e alla diplomazia, affinché si possa trovare una via condivisa verso la pace e la stabilità in Medio Oriente.

Papa Leone: «Basta violenze, il mondo scelga la via del dialogo e della pace»

Durante l’Angelus, Papa Leone ha rivolto un appello alla comunità internazionale, chiedendo di abbandonare la violenza e di favorire il dialogo e la pace. Con parole sincere, il Papa ha espresso preoccupazione per i conflitti in corso, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per una soluzione pacifica. Un messaggio di speranza e responsabilità rivolto a tutte le nazioni.

