Il 15 marzo si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2026, con la premiazione che avverrà nella notte tra il 15 e il 16 in Italia. In questa occasione saranno consegnati i riconoscimenti più prestigiosi dell’industria cinematografica, e sono stati annunciati i film candidati che potranno essere visti in diverse piattaforme. La lista dei film selezionati è disponibile online per chi desidera seguire le nomination.

Il 15 marzo (notte tra il 15 e il 16 in Italia) verranno consegnati i Premi Oscar, i riconoscimenti più importanti e prestigiosi dell’industria cinematografica. In una cerimonia condotta per la seconda volta da Conan O’Brien e con una lunga lista di presentatori che include anche star del calibro di Robert Downey Jr. e Anne Hathaway, il mondo del cinema si appresta a incoronare i film più belli e d’impatto della stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle. Le nomination hanno messo in mostra la volontà, da parte di Hollywood, di spaziare tra i generi, portando sull’Olimpo della settima arte anche pellicole di genere e, più nello specifico, di genere horror. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oscar 2026, dove vedere tutti i film candidati

Articoli correlati

Oscar 2026: dove vedere i film candidati in streaming o al cinemaOra che le nomination agli Oscar sono state rivelate, scopriamo insieme dove è possibile vedere tutti i film candidati, tra offerte in streaming e...

Dove vedere i film candidati agli OscarGiovedì sono state annunciate le nomination per la 98esima edizione degli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense e internazionale.

Oscar 2026, Sinners entra nella storia con un record di 16 candidature

Una selezione di notizie su Oscar 2026 dove vedere tutti i film...

Temi più discussi: Dove vedere i film canditati (e vincitori) agli Oscar 2026: al cinema o su Prime, Sky, Netflix, NOW, HBO, Disney+, la lista; Tutto sugli Oscar 2026: dove e a che ora guardarli dall’Italia in TV e streaming; Oscar 2026, la notte degli Academy si avvicina: quando e dove vederla. Ecco tutti i film e le star in nomination; Oscar 2026: come e dove vederli in TV e streaming, in Italia e all’estero.

Guida agli Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidatiIn attesa della cerimonia di premiazione degli Oscar 2026 della notte tra il 15 e il 16 marzo, ecco una guida su dove trovare i film candidati ... sentieriselvaggi.it

Dove vedere i film canditati (e vincitori) agli Oscar 2026: al cinema o su Prime, Sky, Netflix, NOW, HBO, Disney+, la listaDa 'Sinner' a 'Una battaglia dopo l'altra', da 'Frankenstein' ad 'Hamnet', passando per 'Sentimental Value': come guardare i film vincitori e candidati agli Oscar 2026. goal.com

Mancano sei giorni alla Notte degli #Oscar2026, è ora di iniziare il ripasso dei candidati nelle principali categorie. Quest'anno concorrono all'#Oscar per il miglior #film di #animazione il favorito KPop Demon Hunters targato Netflix/Sony Pictures Animation, no - facebook.com facebook

Campionato riaperto Non per Oscar #Damiani jr.: "Sette punti sono tanti e l'Inter cercherà rivalsa" x.com