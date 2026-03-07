Violenza di genere UNICEF lancia la campagna Non restare in silenzio con Alessia Orro

In occasione della Giornata internazionale della donna, UNICEF Italia ha avviato la campagna “Non restare in silenzio” con Alessia Orro. L’obiettivo è sensibilizzare sull’aumento della violenza di genere, con un focus particolare sulle ragazze adolescenti. La campagna si rivolge a tutta la società, invitando a non ignorare i segnali e a sostenere le vittime.

In vista della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, UNICEF Italia ha avviato la campagna di comunicazione "Non restare in silenzio", iniziativa dedicata al contrasto della violenza di genere con un'attenzione particolare alle ragazze adolescenti. A sostenere l'iniziativa è la pallavolista della Nazionale Alessia Orro, protagonista di un video appello che sarà diffuso proprio l'8 marzo.