Oroscopo settimana 9-15 marzo 2026 scelte decisive per | Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

La settimana dal 9 al 15 marzo 2026 riguarda tutte le dodici segni zodiacali, con un focus su decisioni importanti da prendere. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci si trovano di fronte a situazioni che richiedono attenzione e scelte consapevoli. Si consiglia di evitare reazioni impulsive e di valutare attentamente le prossime mosse.

La settimana dal 9 al 15 marzo 2026 inizia con una richiesta chiara: meno reazioni impulsive, più scelte strategiche. Nei primi giorni potrebbero emergere piccole questioni pratiche rimaste sospese — una risposta da dare, una decisione rimandata, un impegno da riorganizzare. Sistemarle subito farà la differenza tra una settimana caotica e una settimana sorprendentemente fluida. Il vero vantaggio arriverà da chi saprà mettere ordine entro martedì. A cura di Artemide Aggiornato il 9 marzo 2026 Strategia della Settimana: Focus Operativo: Tra lunedì e martedì chiarire subito una situazione rimasta in sospeso. Gestione Energie: Mercoledì richiede calma e lucidità nelle conversazioni.

Oroscopo prossima settimana 9-15 marzo 2026, scelte decisive per: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciLa settimana dal 9 al 15 marzo 2026 non vi chiede di correre, ma di selezionare chirurgicamente.

