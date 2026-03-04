Oroscopo prossima settimana 9-15 marzo 2026 scelte decisive per | Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

La settimana dal 9 al 15 marzo 2026 richiede attenzione alle scelte quotidiane di dodici segni zodiacali. Una riunione rimandata, un messaggio non risposto o una spesa da riconsiderare possono sembrare dettagli, ma avranno un impatto significativo. Le decisioni da prendere saranno spesso di natura pratica e immediata, senza grandi eventi o rivoluzioni in vista.

La settimana dal 9 al 15 marzo 2026 non vi chiede di correre, ma di selezionare chirurgicamente. Una riunione spostata all’ultimo minuto, un messaggio lasciato in sospeso, una spesa da rivedere: sono all'apparenza piccole cose, ma faranno la differenza. Tra martedì e giovedì avrete l'occasione di sistemare ciò che vi pesa davvero; nel weekend capirete finalmente chi e cosa merita più spazio nella vostra vita. È una settimana fatta di scelte intelligenti e silenziose, non di rivoluzioni rumorose. A cura di Artemide Aggiornato il 3 marzo 2026 In breve: Segni più fluidi: Vergine, Ariete, Acquario Segni più cauti: Cancro, Bilancia, Capricorno Focus del periodo: Chiudere una questione pratica entro giovedì per sbloccare la mente in vista del weekend. 🔗 Leggi su Feedpress.me

