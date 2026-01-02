Turchia | oltre mezzo milione di persone marciano a Istanbul a sostegno della Palestina

In Turchia, oltre mezzo milione di persone sono scese in piazza a Istanbul per sostenere la Palestina. La manifestazione si è svolta con lo slogan “Non ci intimidiranno”, evidenziando la solidarietà e la vicinanza della popolazione turca alla causa palestinese. L'evento ha rappresentato un momento di espressione pacifica e di unità, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per i diritti e la giustizia.

In Turchia, oltre mezzo milione di persone marciano a Istanbul a sostegno della Palestina con lo slogan "Non ci intimidiranno. Non ci faremo tacere. Non dimenticheremo la Palestina". Turchia: oltre mezzo milione di persone marciano a sostegno della Palestina Ieri, 1° gennaio 2026, oltre mezzo milione di persone hanno marciato i Istanbul a sostegno della .

