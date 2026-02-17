Piazzola sul Brenta il Duomo ospita la Benjamin Franklin High School Chamber Orchestra dall’Arizona
La Benjamin Franklin High School Chamber Orchestra proveniente dall’Arizona si esibirà nel Duomo di Piazzola sul Brenta, portando musica e un’esperienza culturale unica. La scuola americana ha deciso di partecipare a questo evento dopo aver ricevuto l’invito da parte delle autorità locali. La serata attirerà molti appassionati di musica, desiderosi di ascoltare i giovani talenti statunitensi in un luogo storico.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Una serata all’insegna della musica e dello scambio culturale internazionale attende la comunità di Piazzola sul Brenta. Domenica 15 marzo 2026, alle ore 21, il Duomo cittadino ospiterà il concerto della Benjamin Franklin High School Chamber Orchestra, formazione giovanile proveniente dall’Arizona, negli Stati Uniti, inserita in una tournée europea che porterà questi giovani musicisti a esibirsi in alcune significative sedi italiane. Composta da studenti della Benjamin Franklin High School, l’orchestra rappresenta una delle espressioni più qualificate del programma musicale dell’istituto statunitense, che da anni investe nella formazione artistica dei propri allievi, offrendo loro occasioni di crescita e confronto anche a livello internazionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Mercatino di Natale a Piazzola sul BrentaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carnevale dei bambini a Piazzola sul Brenta; PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) : SI ACCENDONO I MOTORI DELLE DUE RUOTE ARRIVA PADOVA MOTO DAYS; Auto truccate e fuga improvvisa: al raduno arrivano i carabinieri; Piazzola accende i motori: arriva Padova Moto Days.
Piazzola sul Brenta, il Duomo ospita la Benjamin Franklin High School Chamber Orchestra dall’ArizonaLa tappa di Piazzola sul Brenta assume un valore particolare anche per il coinvolgimento della realtà musicale locale. Ad accogliere la formazione americana sarà infatti il Coro Città di Piazzola sul ... padovaoggi.it
Piazzola accende i motori: arriva Padova Moto DaysIl 28 febbraio e 1° marzo 2026 l’ex Jutificio di Piazzola sul Brenta ospita la prima edizione della fiera delle due ruote patrocinata da Regione Veneto e Comune. Massimo Pinton, presidente dell’ASD 12 ... padovaoggi.it
Benjamin Franklin: l'uomo che fece correre le idee . Le Poste coloniali furono il primo social network della Rivoluzione. Leggi l'approfondimento linkedin.com/company/centro… x.com
Altro Pasta & Vino. Maurice Martinez · Falling In Love. Love is in the airrrr! Buon da tutti noi Mercato di Testaccio - Via Benjamin Franklin 12c 340 892 6474 #altropastaevino #tradizioneromana #amatrician facebook