Nuovo allenatore Sampdoria il grande sogno è Mancini! Serve un maxi sforzo per il romantico ritorno | il punto

La Sampdoria ha annunciato il cambio di allenatore, con l’obiettivo di trovare una nuova guida tecnica. Tra i nomi più discussi c’è quello di Mancini, considerato il grande sogno del club ligure. Per portarlo in squadra, si parla di un impegno economico importante e di uno sforzo significativo. La decisione arriva dopo la recente sconfitta contro il Frosinone.

Sampdoria, il ds Mancini promette: Rinforzi già disponibili per la prima partita di gennaio

Temi più discussi: Sampdoria battuta 0-3 a Frosinone, riflessioni in corso sulla panchina; Sampdoria, Foti e Gregucci in bilico dopo il crollo di Frosinone: cosa sta succedendo e chi può prenderne il posto; Sampdoria, panchina al bivio: Foti e Gregucci verso l'esonero. Chi può arrivare; Sampdoria in silenzio stampa, Foti verso l'esonero.

Nuovo allenatore Sampdoria: in caso di esonero di Gregucci e Foti il club blucerchiato pensa a un clamoroso ritorno! Di chi si trattaNuovo allenatore Sampdoria: in caso di esonero di Gregucci e Foti il club blucerchiato pensa a un clamoroso ritorno! Di chi si tratta Il campionato della Sampdoria sta attraversando una fase estremame ... calcionews24.com

La Sampdoria cambia guida tecnica dopo la sconfitta contro il Frosinone. La decisione della società apre un nuovo scenario in Serie B.La Sampdoria esonera Salvatore Foti dopo la sconfitta contro il Frosinone. Decisione della società dopo il momento difficile in Serie B. monza-news.it

