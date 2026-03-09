È stata presentata la nuova Dacia Striker 2026, una crossover compatta di segmento C. La vettura, destinata a essere il SUV più economico sul mercato, punta a offrire spazio e funzionalità a un prezzo inferiore rispetto ai modelli concorrenti. Le prime immagini mostrano un design semplice e lineare, pensato per un pubblico alla ricerca di un’auto pratica e accessibile.

La Dacia Striker (nome usato da alcune anticipazioni stampa) è una nuova crossover compatta di segmento C con cui Dacia vuole offrire un SUV spazioso ma più economico rispetto ai rivali. Ecco le informazioni principali su motori, design, prezzi e uscita. Dacia Striker: tutte le informazioni. Data di presentazione e arrivo sul mercato. Presentazione ufficiale: prevista 10 marzo 2026 con apertura dei pre-ordini.. Arrivo nelle concessionarie: probabilmente fine 2026 inizio 2027.. Gamma motori prevista. La Striker dovrebbe utilizzare motori già visti su altri modelli del gruppo Renault-Dacia. Motori benzina mild-hybrid. 1.2 TCe mild-hybrid – circa 130-140 CV. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Striker 2026: il SUV che costerà meno di tutti [FOTO]

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Tutto quello che riguarda Nuova Dacia Striker

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Dacia presenta la sua nuova vettura più grande di sempre, e promette un prezzo a meno di 25 mila euro. Scopri di più: https://www.virgilio.it/motori/auto/nuova-dacia-striker-prezzi-motori-dimensioni/319865/ facebook

Nella sua storia ventennale da oltre 10 milioni di veicoli venduti, Dacia ha centrato più di un obiettivo, diventando un fenomeno di mercato che rivali non sono riusciti a copiare. Ecco perché il nome Striker, scelto per il nuovo crossover, è azzeccato x.com